Слушания дела между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде перенесены на июнь

Слушания по делу между Всемирным антидопинговым агентством ( ) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде ( ) перенесены на июнь.

«Сейчас слушания уже перенеслись на июнь, больше уходит на середину месяца.

Ждем дальнейшей информации, как что-то будет, обязательно сообщим», – сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

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