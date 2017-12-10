Слушания дела между WADA и РУСАДА в Спортивном арбитражном суде перенесены на июнь

Теги допинг WADA РУСАДА CAS Александр Ивлев Р-Спорт Легкая атлетика

Слушания по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены на июнь. 

«Сейчас слушания уже перенеслись на июнь, больше уходит на середину месяца.

Ждем дальнейшей информации, как что-то будет, обязательно сообщим», – сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

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