Александр Тихонов: «В Беларуси есть президент и законы. Какая-то опасность из-за коронавируса может быть только в России»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал об обстановке в Беларуси в условиях пандемии коронавируса.

– Здесь есть президент, есть законы. Никакой паники нет. Абсолютно.

– У вас нет подозрений, что реальных цифр по зараженным просто не говорят?

– В Беларуси не врут. В отличите от России.

– Во всем мире пандемия коронавируса. В вашей жизни что-то поменялось? Может больше дома бываете?



– Только что приехал с дачи, вчера посидели с другом. Никаких запретов. Народ на улице гуляет. У нас есть любимая кофейня. Там всегда есть народ. Какие-то считанные ходят в масках.

– Вы не ходите в маске?

– Я считаю, что маска – это накопление бактерий. Больше ничего.

– Говорят, что больше всего рискуют люди старшего поколения. Вы не ощущаете опасность?

– Какая-то опасность может быть только в России, – сказал Тихонов.

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