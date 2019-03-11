Ольга Подчуфарова о коронавирусе: «Есть стремное ощущение, что неделя «каникул» закончится тем, что объявят ЧС»

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в команду Словении, рассказала, что в Москве увеличилось количество людей на улицах, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

«Сегодня в Измайлово на тренировке на роллерах пару раз чуть не обнялась с ребенком, пару раз зацепила пенсионеров палкой. Ай эм сорри. Но!

Блин, сегодня людей было больше, чем в любое среднестатистическое воскресенье. Такое чувство, что все выходят надышаться «в последний раз».

Даже вчерашний запрет некоторым гражданам их не останавливает выходить на улицу (да-да, я уверена, что те люди были из той самой категории возраста Х+).

С одной стороны, их можно понять, с другой, такое отсутствие гражданской ответственности, очевидно, вытечет через неделю во что-то более серьезное: есть стремное ощущение, что неделя «каникул» закончится в итоге тем, что объявят ЧС.

А это значит, что данный предмет рискует стать моим – и не только моим – другом на ближайшее время (без понятия, что теперь считать ближайшим временем).

Я обожаю вел, но ненавижу крутить его дома», – написала Подчуфарова.