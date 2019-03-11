Тренерский совет СБР пройдет в заочном формате: старшие тренеры предоставят отчет Польховскому, регионы вынесут оценки

Теги Валерий Польховский сборная России сборная России жен СБР Сергей Коновалов Виталий Норицын Николай Большаков Сергей Белозеров Биатлон

Официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР) опубликовал положение по формированию тренерского штаба сборной на сезон-2020/21. 

– Правление СБР наделило вице-президента организации Валерия Польховского полномочиями по проведению заочного заседания тренерского совета СБР;

– До 25 марта тренеры Виталий Норицын, Сергей Белозеров, Сергей Коновалов и Николай Большаков должны предоставить Польховскому отчет о работе и результатах в сезоне 2019/2020;

– Не позднее 26 марта Валерий Польховский должен направить отчеты членам тренерского совета и региональных федераций СБР для анализа и оценки работы тренеров;

– Члены тренерского совета и региональных федераций до 2 апреля должны направить в СБР результаты рассмотрения отчетов, оценки и предложения по формированию тренерского штаба на следующий сезон;

– До 6 апреля Валерий Польховский на основании полученной информации должен подготовить предложение по формированию тренерского штаба сезона-2020/2021 для утверждения правлением СБР. 

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