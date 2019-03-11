Тренерский совет СБР пройдет в заочном формате: старшие тренеры предоставят отчет Польховскому, регионы вынесут оценки

Официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР) опубликовал положение по формированию тренерского штаба сборной на сезон-2020/21.

– Правление наделило вице-президента организации Валерия Польховского полномочиями по проведению заочного заседания тренерского совета СБР;

– До 25 марта тренеры Виталий Норицын, Сергей Белозеров, и Николай Большаков должны предоставить Польховскому отчет о работе и результатах в сезоне 2019/2020;

– Не позднее 26 марта должен направить отчеты членам тренерского совета и региональных федераций СБР для анализа и оценки работы тренеров;

– Члены тренерского совета и региональных федераций до 2 апреля должны направить в СБР результаты рассмотрения отчетов, оценки и предложения по формированию тренерского штаба на следующий сезон;

– До 6 апреля Валерий Польховский на основании полученной информации должен подготовить предложение по формированию тренерского штаба сезона-2020/2021 для утверждения правлением СБР.