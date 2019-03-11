Александр Логинов: «Я не говорил о том, что буду завершать карьеру»

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов сообщил, что не планирует завершать спортивную карьеру, а также поделился эмоциями от завершения карьеры Мартена Фуркада

– Что сказали Фуркаду после финиша?

– Оставлю при себе. Это личное.

– Как оцените сегодняшний результат?

– Сегодня даже с таким ветром можно было бороться за призы, состояние хорошее. Но в ветер немного поторопился. Для меня это положительный результат.

– Мы можем рассчитывать, что у вас это не последняя гонка?

– Я не говорил о том, что буду завершать карьеру.

– Какие испытываешь эмоции, что уходит Фуркад?

– Это удар для биатлона, он сделал очень много для популяризации спорта. Я могу ему пожелать только удачи, – сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». 

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