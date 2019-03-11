Владимир Драчев: «В IBU говорили: заплатите 150 тысяч евро, и мы вас восстановим. Не восстановили и еще накинули почти полмиллиона»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал, как продвигается ситуация с восстановлением полноправного членства СБР в Международном союзе биатлонистов ( ).

– Вы же понимаете, нам нужно выполнить определенные критерии, почти все уже исполнены или в процессе выполнения, такие, как проведение антидопинговых семинаров, соревновательные и внесоревновательные тестирования, дополнительные тестирования – все это делаем и выполняем.

Самый важный из выполненных критериев – финансовая часть. Мы физически не знаем, какой будет сумма в следующий раз, она каждый раз прибавляется. Туда добавляется все, вплоть до полетов комиссии к нам.



Комиссия прилетает – мы должны заплатить за это, поговорили – еще, идет судебный процесс – мы тоже платим. И так постоянно изо дня в день что-то добавляется.

У нас сейчас 360 тысяч евро из миллиона осталось выплатить, не удивлюсь, что через месяц добавится еще 200-300 тысяч евро.



– Как только счетчик покажет 0 евро 0 евроцентов, тогда СБР будет восстановлен. Так?

– Они нам говорили перед конгрессом IBU в октябре: заплатите 150 тысяч евро, и мы вас восстановим. Мы собрали средства, хотели заплатить.

Говорим им: восстанавливайте, мы через три дня платим. В итоге нас не восстановили и еще накинули почти полмиллиона евро.

– А может, сейчас взять кредит в банке и погасить задолженность? Лучше ведь платить прозрачные проценты в ранге полноправного члена IBU.

– Главное, что нам это даст. Полноправное членство даст нам только участие в выборах этапов Кубков мира, чемпионатах мира.

Сейчас будут разыгрывать 2024 и 2025 годы, возможно, и 2026-й. Но они уже все поделили, поэтому наше участие там вряд ли кому-то надо.

– То есть, не стоит принимать молниеносного решения, потому что есть запас времени?

– Совершенно точно. У нас есть целое лето. Если мы будем понимать, что все критерии выполнены, и останется только внести оплату, то мы сделаем это спокойно. Выплатить и поехать на конгресс IBU. Но я сомневаюсь, что такое будет, что останется один критерий.

Сложность и в том, чтобы восстановили РУСАДА. Это один из пунктов нашего восстановления. У нас РУСАДА может быть восстановлено? Сомневаюсь.

Этот пункт мы тоже полноценно обсуждаем. Если РУСАДА не будет восстановлено, то о каких критериях можно разговаривать.

От нас тут ничего не зависит. Был изначально пункт, что мы должны были передать данные из Московской антидопинговой лаборатории. Но как СБР может на это повлиять? Мы же никакого отношения не имели к этому. В итоге этот пункт исчез после передачи Россией данных, – рассказал Драчев.