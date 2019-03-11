Федерация биатлона Украины: «Народный депутат Крулько был приглашен на ЧМ-2020 в Антхольце, но не давал аккредитацию Касперовичу»

Федерация биатлона Украины (ФБУ) выступила с заявлением по поводу информации о том, что российский тренер на чемпионате мира-2020 в Антхольце воспользовался аккредитацией украинца Ивана Крулько.

Из-за этого в номерах Касперовича и биатлониста итальянской полицией были произведены обыски.

Иван Крулько – народный депутат Украины, член политсовета партии «Батькивщина».

«Мы официально заявляем, что народный депутат Крулько был приглашен федерацией биатлона Украины на чемпионат мира, но никому не передавал своей аккредитации, а получил ее официально 20 февраля лично в офисе аккредитаций.

В день, когда произошли события с российским тренером Александром Касперовичем, Крулько физически не было в Италии, поэтому он не мог никому передавать свою аккредитационную карточку. Поэтому хотим опровергнуть любые политические спекуляции по этому поводу.

Сейчас выясняем, кто из персонала мог технически передать аккредитационную карточку российскому тренеру.

Также хотим отметить, что приглашение Ивана Крулько на чемпионат мира по биатлону связано с совместной работой над развитием спортивной инфраструктуры в Украине, в частности строительства современного биатлонного комплекса в Украине в Ивано-Франковской, одним из инициаторов которого был народный депутат Иван Крулько. Мы благодарны тем политикам, которые не на словах, а на деле, занимаются развитием спорта в Украине.

В связи с этой информацией в СМИ приносим извинения Ивану Крулько за сложившуюся ситуацию и надеемся на продолжение нашего сотрудничества по развитию украинского биатлона. Свою поездку Крулько оплачивал за свой счет», – говорится в заявлении.

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