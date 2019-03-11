Дмитрий Губерниев: «То, что Родченков – мошенник и плут, мы все знали. Теперь об этом узнает весь мир»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) допинговых дел российских биатлонисток , Ольги Вилухиной и Яны Романовой, а также насчет возможных поддельных подписей экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Странная, конечно, история. Там вроде как уже и нотариально заверенная бумага пришла. Дескать, у Родченкова все подписи правильные. Но то, что он мошенник и плут, это мы все знали. А теперь об этом узнает и весь мир, и вся Европа.

Я, если честно, вообще не верю – а был ли мальчик? Что с ним, жив ли он, где он сейчас, кто те люди, которые дают заключения о том, что это его подпись.

Будем ждать решения суда в отношении сильно переживающих моих подруг близких – и Романовой, и Вилухиной, и Зайцевой. Возможно, мы девчонок позовем на специальный выпуск программы «Биатлон с .

Посмотрим, как CAS отреагирует на все хитросплетения очевидного мошенника. Но я надеюсь, что мощная поддержка и со стороны государства, и со стороны адвокатов, и Михаила Прохорова поможет вернуть доброе имя спортсменкам», – сказал Губерниев в эфире телеканала .

МОК подделал подписи Родченкова, чтобы потопить Зайцеву? Похоже, это так, но есть и другие доказательства вины