Чемпионат Европы. Гонка преследования. Елисеев стартует 1-м, Халили – 8-м, Стрельцов – 9-м, Поршнев – 11-м

1 марта в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

За сборную России выступят , Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Василий Томшин и .

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Гонка преследования

Начало – в 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», Eurosport.

Старт-лист

1. Матвей Елисеев (Россия)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 0,04

3. Александр Андерсен (Норвегия) – 0,26

4. Витаутас Строля (Литва) – 0,26

5. Сергей Бочарников (Беларусь) – 0,28

6. Роман Реес (Германия) – 0,31

7. Антон Смольский (Беларусь) – 0,37

8. (Россия) – 0,39

9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 0,44

10. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,53

11. (Россия) – 0,55...

14. Владимир Илиев (Болгария) – 1,01

15. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 1,02

18. Мартен Перрия Буттони (Франция) – 1,12

19. Эмильен Клод (Франция) – 1,13

20. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1,15...

22. Сергей Семенов (Украина) – 1,16...

27. (Россия) – 1,35

28. Эдуард Латыпов (Россия) – 1,36

33. Руслан Ткаленко (Украина) – 1,41

39. Данило Ритмюллер (Германия) – 1,46

42. Юстус Штрелов (Германия) – 1,50

52. Красимир Анев (Болгария) – 2,07