Чемпионат Европы. Гонка преследования. Елисеев стартует 1-м, Халили – 8-м, Стрельцов – 9-м, Поршнев – 11-м

1 марта в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
За сборную России выступят Матвей Елисеев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов, Никита Поршнев, Василий Томшин и Эдуард Латыпов.
Чемпионат Европы по биатлону
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Гонка преследования
Начало – в 12.30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», Eurosport.
Старт-лист
1. Матвей Елисеев (Россия)
2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 0,04
3. Александр Андерсен (Норвегия) – 0,26
4. Витаутас Строля (Литва) – 0,26
5. Сергей Бочарников (Беларусь) – 0,28
6. Роман Реес (Германия) – 0,31
7. Антон Смольский (Беларусь) – 0,37
8. Карим Халили (Россия) – 0,39
9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 0,44
10. Лукас Фрацшер (Германия) – 0,53
11. Никита Поршнев (Россия) – 0,55...
14. Владимир Илиев (Болгария) – 1,01
15. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 1,02
18. Мартен Перрия Буттони (Франция) – 1,12
19. Эмильен Клод (Франция) – 1,13
20. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1,15...
22. Сергей Семенов (Украина) – 1,16...
27. Василий Томшин (Россия) – 1,35
28. Эдуард Латыпов (Россия) – 1,36
33. Руслан Ткаленко (Украина) – 1,41
39. Данило Ритмюллер (Германия) – 1,46
42. Юстус Штрелов (Германия) – 1,50
52. Красимир Анев (Болгария) – 2,07