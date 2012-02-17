Александр Тихонов: «К победе Логинова приложили руку четыре Александра: он сам, Касперович, Кравцов и Тихонов»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказал мнение о подготовке Александра Логинова к ЧМ-2020 в Антхольце, где спортсмен завоевал золото и бронзу, а также о критике иностранных спортсменов в его адрес.

– По Логинову нет вопросов, он лидер. У него есть личный тренер, и Саша вправе выбирать, с кем ему готовиться. Он хоть начал немного улыбаться. В этих успехах заслуга Саши и Касперовича.

Никакого отношения ни Драчев, никто другой не имеет к его результатам. Их результат – все остальное. Если бы Елисеев и Миронова готовились также индивидуально, они бы показали достойнейший результат на ЧМ.

Особенно меня беспокоит молодой и интересный Елисеев, который отмечается безграмотной раскладкой сил по дистанции.

– Тренеры как-то работают с этим его недостатком?

– Нет. Абсолютно в этом не сомневаюсь. Я предлагал тренерскому коллективу пройти на стрельбище и проверить их знания в теории и практике, но никто не оторвал задницы.

К Сашиной победе приложили руку четыре Александра: он сам, Александр Касперович, Александр Кравцов и . Это люди, которые поддерживали его все эти три года дисквалификации.

Все еще продолжается давление со стороны норвежцев и их астматиков. Они постоянно финишируют так, что сосульки висят. Я в свое время еще говорил великому спортсмену Бьорндалену, что когда он финишировал, у него по 10 сантиметров висело пены на бороде. Это даже не эстетично.

Не будем их осуждать. Норвежцы докатились уже до того, что Свендсбергет намекает, что Тихонов тоже выступал на допинге.

– Почему они это делают?

– Им не нравится, когда они проигрывают, а я радуюсь, когда их наказывают. Поэтому я был очень рад, когда француз Жакелен выиграл у Йоханнеса Бо. Вы великая нация, богатейшая страна с традициями в зимних видах спорта. Вы своими словами не опозорите Логинова или кого-то еще, вы опозорите сами себя.

С нашей стороны тоже отличилась. Я считаю, что она пропила свои мозги. Если она еще раз ляпнет что-то подобное, я приведу пример ее поведения при перелете из Нагано.

Наша пресса зря раздувает эти скандалы, это неграмотно. Этим мы позорим свою страну. Нас уже не опозоришь, но вы позорите себя. Я уже записал свое имя в историю биатлона, и его уже ничем не запачкаешь.

Я у них стою как кость в горле, а того же Драчева пресса так не критикует. Проигрывают они, а виноват Тихонов. Правильно сказал Бисмарк, русских победить нельзя, но они друг друга сожрут из зависти, – сказал Тихонов.

Логинов три года живет под непрерывным буллингом. И, кажется, привык к этой зоне отчуждения

«Этот обманщик не достоин быть на чемпионате мира». Логинов победил – и все взбесились