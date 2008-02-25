Драчев о выступлении российских биатлонисток: «Декабрь был прекрасный. Но за месяц практически развалили команду»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев оценил работу старшего тренера женской сборной Виталия Норицына по ходу Кубка мира и на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

«Не буду однозначно говорить, прекратит ли Норицын работу. Мы очень недовольны работой тренерского штаба женской команды. Есть позитивные моменты, декабрь был прекрасный, все в команде было. Но за месяц практически развалили команду. Тренерский штаб сработал недружно, несовместно.

Многое было сделано, но результат в протоколе – его нет. Мы не увидели самого главного – результата. Будем оценивать работу на тренерском совете в Ханты-Мансийске и дальше принимать решения.

Девочки выглядели достаточно хорошо ходом, шли почти в ноги с лидерами. Понятно, в биатлоне нет сослагательного наклонения, но при хорошей стрельбе у нас была бы медаль в каждой гонке. Потенциал этих девочек огромный. Самое интересное – у нас вторая команда, которая выступит на ЧЕ, такая же по силам. Но у нас маленькая квота – 5 человек, мы не могли всех пробовать.

У нас большие претензии, почему не побежала Кристина Резцова. Я спрашиваю: почему не ставите? Мне отвечают: она не готова выступать. Почему она не готова? Объясни. Тогда зачем вы ее здесь держите? Это вопросы к Норицыну. Он говорит: эти лучше, достойнее.

У меня вообще вопрос по Мироновой. Она была третьей, четвертой в декабре. После Нового года она слетает на 70-е места – объяснений нет. Тренер говорит: она восстановится, она подойдет. Где она подошла?» – сказал Драчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

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