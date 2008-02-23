Драчев о допинге Логинова: «Найдите ответ на этот вопрос. Возьмите и разрешите проблему. Вам так сложно?»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отказался говорить о том, каким образом в 2013 году в организм попал запрещенный препарат.

Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина, но заявил, что никогда не употреблял допинг.

— Вам не кажется, что нужно все-таки докопаться до сути этой истории?

— Тогда докапываться нужно до всех. У нас много таких.

— Так они все собирали пресс-конференции, отвечали на вопросы.

— Значит, такая их позиция. Я за Александра говорить не хочу.

— Вы с ним это обсуждали?

— Постоянно обсуждаем. И даже про снятие с масс-старта говорили. Человек не спал почти всю ночь и принял такое решение.

— Есть ощущение, что кто-то хочет скрыть правду о событиях семилетней давности.

— Думаю, многие знают. Не хотят об этом говорить. Это не в моей компетенции.

— Но пока мы не найдем ответа на этот вопрос — ничего не изменится.

— Найдите.

— А вы не поможете нам?

— Найдите-найдите. Возьмите, и разрешите проблему. Вам так сложно? – сказал Драчев.

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