Драчев о допинге Логинова: «Найдите ответ на этот вопрос. Возьмите и разрешите проблему. Вам так сложно?»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отказался говорить о том, каким образом в 2013 году в организм Александра Логинова попал запрещенный препарат.
Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина, но заявил, что никогда не употреблял допинг.
— Вам не кажется, что нужно все-таки докопаться до сути этой истории?
— Тогда докапываться нужно до всех. У нас много таких.
— Так они все собирали пресс-конференции, отвечали на вопросы.
— Значит, такая их позиция. Я за Александра говорить не хочу.
— Вы с ним это обсуждали?
— Постоянно обсуждаем. И даже про снятие с масс-старта говорили. Человек не спал почти всю ночь и принял такое решение.
— Есть ощущение, что кто-то хочет скрыть правду о событиях семилетней давности.
— Думаю, многие знают. Не хотят об этом говорить. Это не в моей компетенции.
— Но пока мы не найдем ответа на этот вопрос — ничего не изменится.
— Найдите.
— А вы не поможете нам?
— Найдите-найдите. Возьмите, и разрешите проблему. Вам так сложно? – сказал Драчев.
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