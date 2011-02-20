Шипулин о результатах сборной России: «Виноваты все понемногу. Нет единой команды, которая бы шла к одной цели»

Бывший российский биатлонист поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2020 в Антхольце.

– Сейчас в Италии проходит чемпионат мира по биатлону, где блистает только Александр Логинов. Но остальные провалились. Почему?

– Я бы сказал, что виноваты все понемногу. И спортсмены, и функционеры, и тренеры. Нет той единой команды, которая бы шла к одной цели.

Конечно, у нас индивидуальный вид спорта, и здесь иногда нужно быть эгоистом в гонках. Но все-таки, когда ты не чувствуешь той взаимопомощи, взаимопонимания от тренеров, когда нет той единой семьи, как мы раньше говорили, тогда и результаты хуже.

Плюс мы очень сильно просаживаемся в материальной базе, в нанотехнологиях. У нас проблемы с лыжами, с патронами... Я знаю, что у нынешнего руководства СБР есть определенные проблемы с финансированием.

Но достаточно о грустном, потому что чемпионат мира еще не закончился. Я, кстати, лечу поддержать своих ребят и буду комментировать завершающие гонки на Первом канале. Будет эстафета, где мы всегда можем рассчитывать на золотые, серебряные или бронзовые медали, – сказал Шипулин.

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, календарь гонок и трансляций на 20 февраля

Из сборной России на ЧМ-2020 хорош только Логинов. А нужна ли команда в этом формате – или лучше самоподготовка?