Польховский об отказе биатлонисток делать тренаж: «Если Гурьев не справился, то я не пойму: кто в доме хозяин?»

Теги Валерий Польховский Кубок мира по биатлону сборная России жен Чемпионат мира по биатлону СБР Леонид Гурьев Матч ТВ Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБРВалерий Польховский прокомментировал слова тренера по стрельбе женской сборной России Леонида Гурьева о том, что спортсменки отказываются делать тренаж.

«Удивительно было слушать Гурьева, зная его. Он с опытом, требовательный, жесткий. Если он не справился, то я понять не могу: кто в доме хозяин?

Второй момент: если в плане есть эта работа, то это невыполнение плана?» – сказал Польховский в эфире программы «Все на матч» на телеканале «Матч ТВ».

Леонид Гурьев: «Говорю девочкам, чтобы поделали тренаж. А они: нет, мы не хотим»

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