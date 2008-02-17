Личный тренер Логинова: «В команде я никому не нужен. Неприятно чувствовать себя изгоем»

Личный тренер российского биатлониста, чемпиона мира-2020 Александра Логинова Александр Касперович рассказал, как ощущает себя во время совместной работы с командой.

– Вы всегда приезжаете к Логинову на заключительный сбор перед главным стартом?

– Я раньше везде с ним ездил. А в этом сезоне – да, приехал только в Риднау.

– Не испытываете дискомфорта, оказавшись в команде, в которой вы всего лишь личный тренер одного из спортсменов без каких бы то ни было прав, без возможности что-то подсказать?

– Да говорите уж прямо: притом что никому не нужен! Конечно, это состояние трудно назвать комфортным.

Это очень неприятно, когда ты постоянно чувствуешь себя изгоем. Ничего, переживем и это. Надеюсь, с Александром мы будем работать вместе до завершения его карьеры, – сказал Касперович.

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