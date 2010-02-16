Александр Логинов: «Гонка была чуть труднее, чем вчера. Все шло по плану до 18 выстрела»

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце, где он завоевал бронзу.

До последнего рубежа Логинов лидировал, но допустил один промах.

«Сегодня гонка была чуть труднее, чем вчера. Все шло по плану до 18-го выстрела.

Но тем не менее, я очень рад сегодняшней бронзовой медали. Это моя вторая медаль на чемпионате мира, и надеюсь дальше моя форма будет не ухудшаться, а держаться на хорошем уровне», – передает слова Логинова корреспондент Sports.ru Мария Котомина.

Трибуны странно отреагировали на решающий промах Логинова. На биатлоне так обычно не делают

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, календарь гонок и трансляций на 16 февраля

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