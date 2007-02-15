Логинов прервал антирекордную серию сборной России по биатлону – 28 гонок подряд без медалей на Кубке мира

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Александр Логинов прервал антирекордную серию сборной России по биатлону, насчитывавшую 28 гонок Кубка мира подряд без медалей.

Сегодня Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Серия без подиумов началась 15 декабря на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. На следующих четырех этапах (в Анси, Оберхофе, Рупольдинге и Поклюке) россияне не смогли занять призовых мест.

Первые две гонки на ЧМ в Антхольце (тоже идут в зачет Кубка мира) – смешанная эстафета и женский спринт – также не принесли России наград.

До победы в Италии последними подиумами россиян было серебро Логинова в гонке преследования 14 декабря и серебро женской команды в эстафете в тот же день.

Всего в сезоне-2019/20 россияне завоевали шесть медалей на Кубке мира (1-2-3).

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