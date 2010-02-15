Александр Логинов принес России первое за 12 лет золото чемпионата мира по биатлону в мужских личных гонках

Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Это золото стало первым для российских мужчин в личных гонках с 2008 года. 12 лет назад на чемпионате мира в Эстерсунде также выиграл спринтерскую гонку.

После этого россияне выигрывали только в эстафете – , Максим Цветков, Алексей Волков и Антон Бабиков стали чемпионами в 2017-м.

Логинов на втором чемпионате мира подряд берет награду в спринте, в прошлом сезоне он завоевал серебро.

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