Александр Логинов принес России первое за 12 лет золото чемпионата мира по биатлону в мужских личных гонках

Российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Это золото стало первым для российских мужчин в личных гонках с 2008 года. 12 лет назад Максим Чудов на чемпионате мира в Эстерсунде также выиграл спринтерскую гонку.
После этого россияне выигрывали только в эстафете – Антон Шипулин, Максим Цветков, Алексей Волков и Антон Бабиков стали чемпионами в 2017-м.
Логинов на втором чемпионате мира подряд берет награду в спринте, в прошлом сезоне он завоевал серебро.
Это интервью Александра Логинова раскрыло его по-новому. Душевно рассказал о рыбалке на щуку, земледелии и отношении к бургерам
Расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, календарь гонок и трансляций на 15 февраля
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