«Устюгову предъявлены обвинения в связи с отклонениями в биопаспорте с января-2010 по февраль-2014». Заявление IBU по поводу открытого дела

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с заявлением по поводу вновь открытого дела в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.

«В свете публикации в СМИ заявления, касающегося российского биатлониста Евгения Устюгова, и во избежание болезненных спекуляций независимый орган по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU) подтверждает, что он обвинил Устюгова в возможном нарушении Антидопинговых правил IBU (использование запрещенного вещества или метода) в связи с отклонениями в биологическом паспорте в период с января-2010 пофевраль-2014.

Спортсмен больше не участвует в соревнованиях. Согласно Антидопинговым правилам IBU, обвинение рассмотрит независимый суд», – говорится в заявлении.

Устюгов выступал на Олимпийских играх в 2010-м, где завоевал золото в масс-старте и бронзу в эстафете, а также на Играх-2014, где выиграл эстафету.

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