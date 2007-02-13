Александр Логинов: «В еде у меня нет жестких табу. Иногда организм требует бургер или картошку-фри – и я не отказываю»

Российский биатлонист Александр Логинов в интервью Sports.ru рассказал о предпочтениях в еде.

«Я не противник европейской кухни: почти на всех этапах, где мы бываем, готовят вкусно. Но русская кухня – явно приоритет, она мне ближе. Когда ехал домой на Новогоднюю паузу, заказывал жене (Марии Кручовой – Sports.ru) грибной суп. Вообще, очень скучаю по супам, гречке, пельменям, любимому салату оливье.

В еде у меня нет жестких табу – наверное, к сожалению, не могу сказать, что какая-то пища для меня исключена. Иногда организм требует бургер или картошку-фри – и я не отказываю. Наверное, можно было бы говорить себе: ну зачем это есть? Но я говорю себе: о, какой вкусный бургер!

Питание – ответственность спортсмена. Если спортсмен понимает, что ему что-то мешает, то откажется от этого. Я точно не злоупотребляю и не делаю себе хуже», – сказал Логинов.

Полное интервью Александра Логинова читайте в блоге «Под прицелом» на Sports.ru

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