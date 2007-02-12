Юрлова и Старых выступят в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Екатерина Юрлова и Ирина Старых побегут первый и второй этапы смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Об этом сообщил журналист Дмитрий Занин в эфире «Матч ТВ».

Ранее президент СБР Владимир Драчев сообщал, что Старых точно выступит в гонке, а вторую участницу выбирают между Юрловой и Светланой Мироновой.

Накануне стало известно, что от мужского состава в миксте примут участие Матвей Елисеев и Александр Логинов.

Чемпионат мира стартует 13 февраля.

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