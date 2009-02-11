Кугаевский помогает Логинову, Гараничеву и Старых в подготовке к чемпионату мира в Антхольце

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о подготовке к чемпионату мира в Антхольце. 

«26 гонок без подиумов – это на какие-то мысли наталкивает. Но причину такого выступления должны определить тренеры сборной. Только они могут это сделать, и никто другой – ни я, ни руководство СБР.

Паниковать я бы сейчас не стал. У сборной была пара недель подготовки перед чемпионатом мира, тренеры какую-то коррекцию подготовки сделали.

Как было оговорено, больший акцент был сделан на индивидуальную работу. С согласия тренеров сборной к некоторым спортсменам приехали личные тренеры.

В частности, Максим Кугаевский будет помогать Евгению Гараничеву, Ирине Старых и Александру Логинову. Идет совместная работа», – рассказал Польховский. 

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