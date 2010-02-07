Анатолий Хованцев: «У Логинова проблемы в команде? Что за бред? Он нормально тренируется, живет с Гараничевым»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Анатолий Хованцев Евгений Гараничев Александр Логинов Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал слова Дмитрия Губерниева о том, что у Александра Логинова есть проблемы с взаимоотношениями в команде.

– У Александра Логинова были проблемы со здоровьем. Как сейчас его состояние?

– Все нормально. Он тренируется на сборе.

– Дмитрий Губерниев намекнул на проблемы у Александра во взаимоотношениях в команде.

– Это что за бред?! Тренируется он нормально, живут вдвоем с Евгением Гараничевым. 11 февраля мы переезжаем в Антхольц, – рассказал Хованцев.

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