Анатолий Хованцев: «У Логинова проблемы в команде? Что за бред? Он нормально тренируется, живет с Гараничевым»

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал слова Дмитрия Губерниева о том, что у Александра Логинова есть проблемы с взаимоотношениями в команде.
– У Александра Логинова были проблемы со здоровьем. Как сейчас его состояние?
– Все нормально. Он тренируется на сборе.
– Дмитрий Губерниев намекнул на проблемы у Александра во взаимоотношениях в команде.
– Это что за бред?! Тренируется он нормально, живут вдвоем с Евгением Гараничевым. 11 февраля мы переезжаем в Антхольц, – рассказал Хованцев.