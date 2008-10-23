Ольга Зайцева: «Если скажут вернуть медаль Сочи-2014, то ничего не буду делать. Они не имеют права ее забирать»

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сообщила, что не вернет серебро эстафеты Сочи-2014 в Междунарордный олимпийский комитет (МОК) даже в том случае, если ей придет официальный запрос.

МОК пожизненно дисквалифицировал Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову за участие в допинговой системе в Сочи-2014 и лишил их медалей. Спортсменки подали апелляции в CAS, но суд пока не рассматривал их дела. Также спортсменки подали иски на Григория Родченкова в суд Нью-Йорка за клевету.

«Медаль у меня не отобрали. Физически. Ее лишили только на просторах Интернета.

— Серебряная медаль Сочи сейчас у вас?



— Да. Все медали висят на стенке в гостиной. Красиво. Гости приходят, видят медали. Никаких уведомлений от МОК по поводу серебряной медали Сочи мне не приходило.

— Если оно все же придет, как вы отреагируете?



— Я не буду ничего делать. Они не имеют права забирать медаль. Ничего не доказано. Никто ни в чем не уличен. Нас только наказали за какие-то нарушения правил. А какие правила я нарушала? У меня было все зафиксировано допинг-офицерами.

— Остальные участницы эстафетной команды тоже не вернули медали?



— Нет! Так ничего же не было официального. Да, на различных сайтах уже есть информация, что нет медали. Но у нас же быстро съедают и втаптывают в грязь.

— У вас есть план, как подняться из грязи?



— Для нормальных людей, которые меня знают и поддерживают, я не упала в эту грязь. А остальные… Это их решение.

— Решение МОК еще бьет по вам и в финансовом плане. Не каждый станет сотрудничать со спортсменом, который замешан в допинговой истории.



— Да, то, что сделал Родченков, сильно подрубило репутацию.

— Так вы пытаетесь как-то обелить свое имя?



— Мы защищаемся. Работают адвокаты. Это очень долгий процесс. Может, он даже затянется на несколько лет. В ближайший год не жду никакого решения. Это театр, а мы актеры. Но я себя уверенно чувствую. Мне не надо обелять себя. Знаю, что я белая и чистая», – рассказала Зайцева.