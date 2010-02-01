Логинов и Елисеев побегут смешанную эстафету на чемпионате мира в Антхольце

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров поделился планами на чемпионат мира, который стартует 13 февраля в Италии.

«Уже предопределено, что смешанную эстафету на чемпионате мира с мужской стороны пробегут и Матвей Елисеев. Они же войдут в состав сборной на спринт. Будем надеяться, что в пасьюте они побегут. Мы твердо рассчитываем на это.

В качестве третьего номера сборной рассматриваем . В прошлом году ему удалось отобраться в масс-старт на чемпионате мира. Четвертый человек - посмотрим по сбору в Риднау и контрольной гонке», – сказал Белозеров.