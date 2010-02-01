Логинов и Елисеев побегут смешанную эстафету на чемпионате мира в Антхольце

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Чемпионат мира по биатлону Евгений Гараничев Александр Логинов Матвей Елисеев Сергей Белозеров Биатлон

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров поделился планами на чемпионат мира, который стартует 13 февраля в Италии.

«Уже предопределено, что смешанную эстафету на чемпионате мира с мужской стороны пробегут Александр Логинов и Матвей Елисеев. Они же войдут в состав сборной на спринт. Будем надеяться, что в пасьюте они побегут. Мы твердо рассчитываем на это.

В качестве третьего номера сборной рассматриваем Евгения Гараничева. В прошлом году ему удалось отобраться в масс-старт на чемпионате мира. Четвертый человек - посмотрим по сбору в Риднау и контрольной гонке», – сказал Белозеров.

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