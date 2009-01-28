Дмитрий Губерниев: «Есть ощущение, что тренеры немного начудили с подготовкой. Они сами это понимают»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе тренерского штаба сборной России.

«У наших тренеров здравый и профессиональный подход к делу. Поэтому ребята с девчонками им доверяют. Кстати, я больше верю в женскую команду. Хочу, чтобы мужики подтянулись.

Уверен, что на чемпионате мира мы не останемся без наград. Думаю, что мы выиграем три медали! Не факт, что они будут золотыми, но я почему-то убежден, что, когда снизу нам постучат, начнется всплытие.

Скоро покажется перископ нашей подводной лодки в первой смешанной гонке на чемпионате мира, а дальше мы неуклонно начнем всех побеждать.

У меня есть ощущение, что тренеры немного начудили с подготовкой. Они сами это понимают. Но ключевое слово здесь не «начудили», а «немного». Поэтому я думаю, что они знают, как выплыть из ситуации.

Но соперники тоже не будут стоять на месте, а будут сильно прибавлять, поэтому нам надо сделать четыре шага вперед, когда соперники сделают два. В состоянии ли мы это сделать? А почему нет?! Проиграть мы всегда успеем, а вот выиграть – надо потрудиться.

До Олимпиады остается два года, и я убежден, что в тренерском штабе возможны изменения. В этом плане не случаен приход на пост вице-президента СБР Валерия Польховского.

Понятно, что он сейчас смотрит больше со стороны, но дальше наверняка последуют какие-то решения в случае неудач. Тренера назначают, чтобы его потом уволить. Это нормально. Такая работа», – написал Губерниев.

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