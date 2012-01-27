Тихонов – Норицыну: «Если тебе не дано от бога, видишь, что не тянешь, так уйди в сторону. Неужели тебе не стыдно перед народом?»

Четырехкратный олимпийский чемпион оценил выступление сборной России в текущем сезоне.

«Сейчас свою книгу рекордов с приставкой «анти» пишет нынешний глава федерации Владимир Драчев. Самая длинная серия без медалей и самая длинная серия без побед! Кто мог предсказать это, кроме Тихонова. Я перед началом сезона говорил, дай бог, если хватит на пару этапов Кубка мира. Дальше уже труба. Такое может быть только в нашей стране.

Позор за позором, народ плюется на экраны телевизоров, а весь этот цирк продолжается. Вот говорят 21 год . Так я в этом возрасте был уже обладателем золотой и серебряной олимпийской медали.

Мне не удобно говорить о себе, поэтому добавлю, что в этом возрасте побеждали Кашкаров и Чепиков. Я не сомневаюсь и Халили, и Елисеев, и Логинов при нашей команде, с которой я работал, бежали бы по-другому, составляя конкуренцию лидерам.

Вот сейчас говорят, что девчонки устали после трех дней тренировок и трех дней гонок. Так зачем им надо было тренироваться, если впереди такой соревновательный график. Нужно было поберечь себя, восстановиться после двух этапов.

Я как-то попробовал поговорить с Норицыным. Ну если человеку не дано от бога, видишь, что не тянешь, так уйди в сторону, сложи полномочия. Неужели тебе не стыдно перед семьей, перед народом? За столько лет в сборной он смог только выстроить отношения со спортсменками, которые воспринимают его как друга, а не как авторитетного наставника, способного вывести на другой уровень.

Вы же сидите на шее налогоплательщиков, тратите народные деньги? Я давно предлагал дать мне возможность подобрать команду, которая могла бы решать самые высокие задачи, а не сегодняшний сброд», – написал Тихонов.