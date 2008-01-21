Виталий Мутко: «Матыцин обладает авторитетом и опытом в спорте. У него серьезная база»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал назначение на должность Олега Матыцина.

«Я считаю, что решение логичное и правильное. В конечном итоге, это решение президента и председателя правительства, это их выбор. На самом деле, Матыцин – спортивный человек, который обладает авторитетом и опытом в спорте.

Он и сам спортсмен, да и человек, который занимался международной спортивной деятельностью. Считаю, что в мире спорта у него большой авторитет. Могу ему пожелать успехов. База есть серьезная, а с его опытом можно решить те проблемы, которые есть.



Отношения с ? Это немного другая тема. Сейчас Матыцин, думаю, в этих делах разберется. Приоритет не в этом, а во внутреннем спорте. База огромная, еще раз скажу. Олег – опытный человек», – рассказал Мутко.