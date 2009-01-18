Норицын – о Мироновой: «В прошлом сезоне Света играла и получала удовольствие, сейчас начала выжимать из себя результат»

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын в интервью Sports.ru рассказал о состоянии Светланы Мироновой, которая заняла 29-место в масс-старте Оберхофа и 77-е – в спринте Рупольдинга.

«Для меня визуальная картинка по Свете не совпадает с фактическими результатами. В эстафете Оберхофа она неплохо пробежала по Ройселанн – 15 секунд проигрыша, то есть состояние-то было нормальное.

Но влияет фактор психологии. Света поменялась: увидела, что может бороться на этом уровне, и стала очень требовательной к себе. Каждый выход на гонку у нее отличается от того, что было в прошлом сезоне: тогда она играла и получала удовольствие, сейчас начала выжимать из себя результат.

Хотя мы ничего не требуем от нее по медалям и местам. Наоборот, правильные установки сейчас: выходить и просто делать то, что наработали. Летом перенос с обычных тренировок на контрольные получался легко; сейчас это иногда теряется.

Плохо, что она временами нарывается на статьи, что-то читает. Многие эксперты смотрят и начинают говорить не очень красиво: да какой Миронова лидер и так далее? На нее это давит. Но думаю, она освободится – все равно ей рано или поздно надо было пройти через давление, ожидания, критику», – заявил Норицын.

Наши биатлонистки – в яме: 11-е в эстафете, худшая гонка Мироновой (77-я), медалей нет уже месяц. Мы выслушали тренера