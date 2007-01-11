Драчев о долге перед IBU: «Осталось выплатить 150 тысяч евро. Вынуждены тратить деньги не на команду, а отдавать их в пустоту»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что вице-президент организации Сергей Чепиков накануне в эфире озвучил неверную сумму долга СБР перед Международным союзом биатлонистов ( ).

«Сумма долга озвучена неверно, это устаревшая информация. Да, изначально перед IBU существовал долг за прошлые годы, который составлял чуть больше 700 тысяч евро.

Но сейчас мы большую часть этого долга выплатили, на сегодняшний день осталось примерно 150 тысяч. Это тянется еще с прошлых лет, со времен 2016-2017 годов. До конца сезона оставшийся долг погасим.

Для нас, конечно, наличие этого долга существенно затормаживает работу. Сумма большая, и эти деньги мы вынуждены тратить не на команду, сервис-бригаду или штайншлифт, а просто отдавать их в пустоту», – сказал Драчев.

СБР должен погасить затраты IBU на допинговые расследования в отношении российских спортсменов – это одно из условий восстановления организации в правах.

Сергей Чепиков: «Мы должны IBU около 700 тысяч евро. Может, кто-то из телезрителей окажет спонсорскую поддержку»