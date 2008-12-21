Сергей Белозеров: «Если Логинов и Елисеев не побегут масс-старт, надеюсь, руководство и болельщики нас поймут»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров сообщил, что и Матвей Елисеев могут пропустить масс-старт на этапе Кубка мира в Анси.

«Логинов не понимал, почему после спринта без промахов проиграл так много. Он же большой профессионал и примерно понимает, на что готов при такой стрельбе. А тут такой огромный проигрыш, он в недоумении. Мы уже назвали проблемы с подготовкой лыж, но не хочется на них сваливать все проблемы.

Пропуск масс-старта Логиновым и Елисеевым? Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда надо откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, руководство и болельщики нас поймут», – сказал Белозеров.

У наших биатлонистов – крах с лыжами: даже Логинов горит 1,5 минуты. Почему так? И за счет чего догонять лидеров?