Губерниев – Тихонову: «Каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал!»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
«Ах, Александр Тихонов, ну каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал! Клоуны остались, а где вы?
Мой милый, добрый, сумасбродный старик, люблю вас!» – написал Губерниев.
Александр Тихонов: «Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал. Ему нужно посмотреть на себя в повторе – далеко не фотогеничен»
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