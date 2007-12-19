Губерниев – Тихонову: «Каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал!»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику четырехкратного олимпийского чемпиона .

«Ах, Александр Тихонов, ну каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал! Клоуны остались, а где вы?

Мой милый, добрый, сумасбродный старик, люблю вас!» – написал Губерниев.

Александр Тихонов: «Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал. Ему нужно посмотреть на себя в повторе – далеко не фотогеничен»

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