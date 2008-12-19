Александр Тихонов: «Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал. Ему нужно посмотреть на себя в повторе – далеко не фотогеничен»

Четырехкратный олимпийский чемпион подвел итоги выступления российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Анси.

«Проблемы с ходом у нас из-за безграмотного отношения тренеров. Хоть Губерниев и пытается сказать, что у нас все в коллективе прекрасно, мы владеем кое-какой информацией, это абсолютно не так. Нет нормального контакта, нет того профессионализма, который обязан быть в национальной команде. Я уверен, что сегодняшнее западение - вопрос недовосстановления. Недоработок много, абсолютная безграмотность.

Я был 14 лет президентом, посещал практически все этапы Кубка мира и тем более чемпионаты мира. У нас была грамотная команда, а здесь был один наш профессионал. Он приехал в и сказал: «Разброд и шатание! Тренеры отдельно, спортсмены отдельно». У биатлонистов нет нормальных условий для переезда с одного этапа на другой. Ребята недовосстановлены, результата нет.

Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал бы оттуда. Во всех странах есть телевидение, но никто с микрофоном не лезет постоянно. Они приходят в отель перед гонками. Губерниеву нужно посмотреть себя в повторе, далеко не фотогеничен. Все время ухмылки! Громко его слушать вообще невозможно, он как пулемет Максим лупит все подряд. Комментировать надо, а не все знать.

Есть профессионалы, которые все за вас скажут. При мне такого не было. Если бы я был президентом, то они бы держались за километр от отеля, так и было. Видно же, что ребята расстроенные, зачем к ним лезть после финиша. Он все афиширует свою программу, а нам результат важен. Ты поговори, почему у нас нет патронов, нет денег заправить автобус, почему не достроены комплексы в Чебоксарах. Это катастрофа! Ты поговори немного о проблемах, обратись к кому-нибудь. А он все орет. Я как-то Губерниева уже покритиковал, а он мне написал эсэмэс: «Я вроде как один остался, кто еще вас уважает!» Ну дурак-дураком!

Тренерский коллектив далек, сделали профессионалов из Белозерова и Истомина. Я же им сотню раз говорил на тренерском совете: «Пойдемте на стрельбище! Вы все вместе, я один. И теория. И практика». Ни один задницу не оторвал. Покурить, вечером выпить, у трубы постоять - и на этом все закончилось. Ко всему этому они и абсолютно безграмотные интервью дают», – сказал Тихонов.