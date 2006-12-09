Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус прокомментировал высказывание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о санкциях Всемирного антидопингового агентства ( ) в отношении российского спорта.

– Премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что допинговый скандал – это «антироссийский сериал». Вы как относитесь к этой точке зрения?

– Дмитрия Анатольевича, судя по всему, не полностью информируют. Допинг – это международная проблема, и с ним идет повсеместная борьба.

Например, федерация лыжных гонок Финляндии была полностью перезагружена из-за допинга, а это для них основной вид спорта.

Допинг – это про ценности. Во всех религиях сказано: надо быть честным. Поэтому это не санкции против страны.

Это все очень сильно въедается, разрушает ценности и авторитет спорта. У нас великое спортивное прошлое, и нам этот скандал наносит непоправимый ущерб. И то, как мы выходим из этого скандала – тоже.

Мы всегда были на стороне правды. Посмотрите фильм «Брат 2», даже там это транслировалось, – сказал Ганус.

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