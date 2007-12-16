Себастьян Самуэльссон: «Хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира. Хорошо, что чистые атлеты смогут выступать»

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон прокомментировал предложение вице-президента Всемирного антидопингового агентства ( ) Линды Хеллеланд полностью отстранить российских спортсменов от стартов.

9 декабря исполком WADA согласился с рекомендацией о четырехлетнем отстранении России от крупных международных стартов. При этом чистые спортсмены смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира в нейтральном статусе.

«Я могу понять, почему люди делают такие заявления. Они считают, что Россия, совершая манипуляции, показывает, что не изменилась к лучшему.

Но лично я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира, и надеюсь, что люди, которые делают такие заявления, понимают, что это (полное отстранение – прим. Sports.ru) невозможно.

Хорошо, что для чистых российских спортсменов сохраняется возможность выступать. Но критерии должны быть четкими, потому что ситуация непростая: возможно, люди мошенничали, но ты не знаешь, кто именно.

В чем-то я согласен с решением WADA, в чем-то – нет. Мне очень жаль многих российских коллег, которые теперь не знают, смогут ли они соревноваться на чемпионате мира в Антхольце или нет.

С другой стороны, нужно разделять ценности чистых спортсменов, мы хотим, чтобы соревнования были честными. А после всего того, что случилось, в том числе на Играх в Сочи, верить не так просто.

Когда я узнал, что с базой данных манипулировали, я был шокирован и расстроен. Я не мог понять, что происходит: почему прошлая ситуация ничему не научила и все вновь повторяется», – сказал Самуэльссон.

Швед Самуэльссон ненавидит наш биатлон. Все из-за допинга