Миронова о дебютном подиуме: «Первым делом спросила тренера: а где моя медаль?»

Российская биатлонистка прокомментировала выступление в спринте Хохфильцена, где стала третьей.

«Не скажу, что у меня были чувства, что в Эстерсунде что-то не добрала. Выхожу на старт биться, бороться с собой, а не с соперниками. Если справляешься с собой, то все будет хорошо. На стойке на пятом выстреле уже убегала в гонку и недоработала, я видела промах на 5 часов – это обидно.

Я не думала о том, как классно складывается гонка. Просто поторопилась немножко и допустила ошибку. На финише было тяжело: смотрела на результат и не испытывала никаких эмоций. Здесь очень тяжело бегать – сегодня немного легче, чем два года назад. Небольшая высота, но есть.

Первая медаль – это радостно. Я пока не осознаю этого. Я к этому стремилась, конечно, нужно переварить и осознать. Очень довольна, что у меня все получилось.

Я приезжаю соревноваться за самые высокие места, за подиумы. Для меня хороший результат – топ-6, это хорошо. То, что есть сейчас, этого достаточно для борьбы за топ-6. Но я знаю, что могу быстрее бежать и точнее стрелять.

Первым делом спросила у тренера: а где моя медаль? Мне вручат ее вечером на награждении. Посвящу медаль первому тренеру – Лосеву Николаю Николаевичу», – рассказала Миронова в эфире «Матч ТВ».