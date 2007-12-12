Глава СБР: «Поддерживаю предложение провести альтернативные Олимпийские игры»

Президент Союза биатлонистов России ( ), депутат Госдумы Владимир Драчев поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

– Если бы сказали решать прямо сейчас: ехать под нейтральным флагом или не ехать – ваша позиция?

– До Олимпиады еще долго. Три года. Мое решение мы обсудим. У нас уже было предложение от Валентины Ивановны Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры. В общем-то, поддерживаю. Надо задействовать наши объекты, которых очень много.

– А с кем соревноваться? С Киргизией и Казахстаном?

– А какая разница? Если там мы вообще не будем бегать. Надо же бегать где-то, – сказал Драчев.

Валентина Матвиенко: «Россия может проводить свои Игры. Решение WADA говорит о кризисе институтов мирового спорта»