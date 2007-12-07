Личный тренер Антона Бабикова Виктор Никитин прокомментировал решение тренерского штаба сборной России о выведении спортсмена из основного состава команды.

«Во-первых, на отборах в Тюмени была договоренность, что всем лыжи мажут одним парафином и проверяют время съезда со спуска перед началом гонки. В первый день у Бабикова на спринте лыжи не ехали.

После этого от спортсменов поступило предложение откатать лыжи после финиша, однако смазчики отобрали у всех лыжи. В прошлом году была возможность убедиться после гонки, что лыжи действительно ехали одинаково, но в этот раз этого не было.

Во-вторых, вопреки рекомендациям тренерского совета допустить до соревнований без права отбора в команду всех спортсменов, входящих в топ-25 российского рейтинга, правление решило сделать соревнования закрытыми. До стартов допустили только членов сборной.

В-третьих, всегда после отбора на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU тренеры делали ротацию, согласно результатам, показанным на международных соревнованиях. Бабиков сейчас входит в красную группу Кубка мира – топ-25.

Это спортсмены, которым IBU (Международный союз биатлонистов) оплачивает проживание и питание, что дает и экономию средств СБР. Однако его отправляют на Кубок России, а спортсмены, которые в Кубке IBU занимают места ниже 50-го, продолжают там выступать», – сказал Никитин.

«Бабикова сейчас не хотят пускать ни на какие международные соревнования, хотя он готов лучше, чем большинство участников Кубка IBU. Сборная России – это не частная лавочка, где руководство может делать, что хочет.

Финансирование сборной команды осуществляет не СБР, а Министерство спорта. Сбор в Австрии был проведен за счет регионов. Я заплатил 320 тысяч рублей за подготовку Бабикова в Рамзау и рассчитывал, что как обладатель Кубка IBU он будет выступать на международных соревнованиях», – добавил специалист.

Сергей Белозеров: «Бабиков не отобрался даже на Кубок IBU. То, что он не останется на Кубке мира, было решено заранее»