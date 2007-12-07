Тренер Бабикова – о его выведении из основной команды: «Сборная России – это не частная лавочка, где руководство может делать что хочет»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Виктор Никитин Антон Бабиков Биатлон

Личный тренер Антона Бабикова Виктор Никитин прокомментировал решение тренерского штаба сборной России о выведении спортсмена из основного состава команды.

«Во-первых, на отборах в Тюмени была договоренность, что всем лыжи мажут одним парафином и проверяют время съезда со спуска перед началом гонки. В первый день у Бабикова на спринте лыжи не ехали.

После этого от спортсменов поступило предложение откатать лыжи после финиша, однако смазчики отобрали у всех лыжи. В прошлом году была возможность убедиться после гонки, что лыжи действительно ехали одинаково, но в этот раз этого не было.

Во-вторых, вопреки рекомендациям тренерского совета допустить до соревнований без права отбора в команду всех спортсменов, входящих в топ-25 российского рейтинга, правление решило сделать соревнования закрытыми. До стартов допустили только членов сборной.

В-третьих, всегда после отбора на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU тренеры делали ротацию, согласно результатам, показанным на международных соревнованиях. Бабиков сейчас входит в красную группу Кубка мира – топ-25.

Это спортсмены, которым IBU (Международный союз биатлонистов) оплачивает проживание и питание, что дает и экономию средств СБР. Однако его отправляют на Кубок России, а спортсмены, которые в Кубке IBU занимают места ниже 50-го, продолжают там выступать», – сказал Никитин.

«Бабикова сейчас не хотят пускать ни на какие международные соревнования, хотя он готов лучше, чем большинство участников Кубка IBU. Сборная России – это не частная лавочка, где руководство может делать, что хочет.

Финансирование сборной команды осуществляет не СБР, а Министерство спорта. Сбор в Австрии был проведен за счет регионов. Я заплатил 320 тысяч рублей за подготовку Бабикова в Рамзау и рассчитывал, что как обладатель Кубка IBU он будет выступать на международных соревнованиях», – добавил специалист.

Сергей Белозеров: «Бабиков не отобрался даже на Кубок IBU. То, что он не останется на Кубке мира, было решено заранее»

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