Анатолий Хованцев: «Логинов может бороться за Кубок мира. Но с такими лыжами, как у норвежцев, было бы значительно проще»

Главный тренер сборной России по биатлону рассказал о том, как качество лыж влияет на результаты спортсменов.

реально может конкурировать с Бо и любыми другими биатлонистами и бороться за первое место в общем зачете Кубка мира.

Чтобы добиться успеха в этой задаче, нужен комплекс слагаемых успеха, это и мотивация, и качественные условия тренировок, патроны, отдых, удача, и правильное питание, и – что очень важно – лыжи. Если у нас были бы лыжи как, к примеру, у норвежцев, то успеха в этой задаче было бы добиться значительно проще

Условия, в которых проходят соревнования различные, – это разная температура воздуха, влажность и, соответственно, структура снега. Под какие-то условия у нас есть лыжные пары, под какие-то нет таких лыж, с которыми мы можем на равных конкурировать с лучшими спортсменами Кубка мира.

Например, в прошлом сезоне те лыжи, которые получили сборники, лучшими не были... Александр в прошлом сезоне в некоторых гонках бегал на лыжах и Малышко, и Мироновой, и других ребят.

Нельзя просто взять и купить самую последнюю модель современных лыж, это не решит проблему. Нужно перебирать десятки, если не сотни пар лыж, тестировать каждую пару в различных условиях и выбирать из них лучшую. Этот процесс требует много времени и значительных финансовых затрат.

Например, Бьорндалену спонсор, знаменитый производитель лыж, выделял перед сезоном 200 пар самых современных лыж на тот момент, и он вместе с сервисерами отбирал из них самые лучшие», – сказал Хованцев.