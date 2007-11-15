Миронова выиграла первый отборочный спринт, Глазырина – 9-я, Павлова – 14-я, Кайшева – последняя

Светлана Миронова выиграла первый отборочный спринт женской сборной России по биатлону, результаты которого будут учитываться при формировании команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

уже обеспечила себе участие в декабрьских этапах и пропускает отбор, у – личная квота на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Отборочные старты сборной России

Тюмень

Женщины

Спринт

1. Светлана Миронова – 24.20,4 (0+1)

2. Тамара Воронина – 2,5 (1+0)

3. Кристина Резцова – 24,7 (0+1)

4. Наталья Гербулова – 38,5 (0+1)

5. Ирина Старых – 53,3 (1+1)

6. Анастасия Гореева – 55,3 (0+2)

7. Полина Шевнина – 55,5 (0+0)

8. Лариса Куклина – 55,6 (0+2)

9. Екатерина Глазырина – 1.15,2 (0+1)

10. Анастасия Егорова – 1.36,6 (0+1)

11. Валерия Васнецова – 1.44,6 (0+1)

12. Екатерина Мошкова – 2.10,2 (0+2)

13. Ирина Казакевич – 2.16,1 (2+2)

14. Евгения Павлова – 2.40,7 (1+1)

15. Елизавета Каплина – 2.51,5 (1+0)

16. Анастасия Поршнева – 3.05,7 (2+4)

17. Ульяна Кайшева – 3.26,7 (0+3)

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