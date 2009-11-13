Ольга Зайцева: «Было бы интересно поработать в СБР, но ничего не предлагают. Из-за обвинений Родченкова я связана по рукам и ногам»

Двукратная олимпийская чемпионка заявила, что готова рассмотреть предложения работы в Союзе биатлонистов России (СБР).

Сейчас Зайцева занимает должность вице-президента Московской федерации биатлона.

– Должность соответствует вашим амбициям? Нет желания попробовать себя в СБР?

– Я только начала работу в федерации, нужно вникать в текущие проблемы. Их немало. А в СБР, конечно, было бы интересно, и я готова рассмотреть предложения и использовать свой многолетний опыт во благо.

– С нынешним главой СБР Владимиром Драчевым встречались?

– Да.

– Он вам предлагал что-то?

– Сейчас мне ничего не предлагают, потому что до сих пор идет процесс по делу «товарища» Родченкова, который голословно выдвинул обвинения в мой адрес. Они не находят подтверждения, и сейчас компетентные в этом органы разбираются.

Очень обидно, что из-за личных амбиций человека я оказалась в такой ситуации, вынуждена оправдываться. Хотя могла бы быть полезна в развитии и популяризации спорта.

Насколько я понимаю, больших предложений у меня сейчас нет как раз из-за него. Пока я связана по рукам и ногам и ничего не могу сделать.

– В какой стадии сейчас судебный процесс (в феврале 2018-го Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск в суд Нью-Йорка против Родченкова – Sports.ru)?

– Пока не могу комментировать. Можно лишь сказать, что процесс идет. И мы висим в воздухе. Если Сашу Легкова и многих других оправдали, то мы пошли своим путем, и он пока не закончился.

– Хотя бы по срокам какое-то понимание есть?

– Нет, – ответила Зайцева.

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