Белозеров – о назначении старшим тренером мужской сборной: «Я зашел не в противоречье Хованцеву, а в продолжение. Но со своим видением»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров рассказал о том, как получил должность.

«В конца августа мое назначение для многих было неожиданным – для нас это все формировалось более-менее плавно. Проблемное место – август, когда был сформирован план на подготовку. Потом мы уже корректировали, я активно вклинился в планирование – мы его пересмотрели. Сентябрь и сбор в Рамзау я вел сам.

Ответственности я не боюсь, хотя все удивляются, что я зашел руководить с середины межсезонья. Я зашел не в противоречье Хованцеву. А в продолжение – но со своим видением, конечно.



Слово «командовать» не подходит к стилю моего руководства, насколько я его воспринимаю сам. Чем выше квалификация спортсмена, тем больше должно быть доверительных отношений. При этом у нас должны существовать и рабочая командная атмосфера, и нерабочая. Но работать надо больше индивидуально, узнавать спортсмена и раскрывать талант.

Я не первый тренер в их карьере и, может, не последний. Им есть с чем сравнить, у них и личные тренеры мастеровитые. Авторитет может прийти только за счет работы. Я себя не обманываю, стараюсь работать со всеми много и хорошо.

Если вспомнить советские времена, то у нас олимпийскими чемпионами становились в 22-23 года. А сейчас это считается, что спортсмен перспективный. Только потом как-то так получается, что они из перспективных уходят в никуда», – сказал Белозеров в эфире «Матч ТВ».

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