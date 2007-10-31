Павел Колобков: «Если WADA понадобятся еще какие-то пояснения по базе московской лаборатории, российские эксперты их оперативно дадут»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российские эксперты готовы оперативно предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) дополнительные пояснения по базе данных московской лаборатории, если возникнет необходимость.
Ранее стало известно, что WADA получило от российских властей дополнительные ответы на вопросы по несоответствиям в базе московской лаборатории. Ожидается, что организация представит доклад до конца ноября.
«По этому вопросу еще рано говорить. Уже много раз в прессе была ложная, непроверенная информация. Когда такая встреча состоится, мы обязательно проинформируем прессу, сейчас еще рано.
Первый шаг мы сделали – дополнительно представили всю необходимую информацию. WADA в своем пресс-релизе сообщило, что департамент расследований ее сейчас изучает. Это большая информационная база, которая содержит дополнительные ответы на вопросы экспертов.
Если понадобятся еще какие-нибудь комментарии, пояснения, уверен, российские эксперты их оперативно дадут», – сообщил Колобков.
WADA: «Мы получили дополнительные ответы России насчет базы данных Московской лаборатории. Представим доклад по ней до конца ноября»
Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы