Павел Колобков: «Если WADA понадобятся еще какие-то пояснения по базе московской лаборатории, российские эксперты их оперативно дадут»

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что российские эксперты готовы оперативно предоставить Всемирному антидопинговому агентству ( ) дополнительные пояснения по базе данных московской лаборатории, если возникнет необходимость.

Ранее стало известно, что WADA получило от российских властей дополнительные ответы на вопросы по несоответствиям в базе московской лаборатории. Ожидается, что организация представит доклад до конца ноября.

«По этому вопросу еще рано говорить. Уже много раз в прессе была ложная, непроверенная информация. Когда такая встреча состоится, мы обязательно проинформируем прессу, сейчас еще рано.

Первый шаг мы сделали – дополнительно представили всю необходимую информацию. WADA в своем пресс-релизе сообщило, что департамент расследований ее сейчас изучает. Это большая информационная база, которая содержит дополнительные ответы на вопросы экспертов.

Если понадобятся еще какие-нибудь комментарии, пояснения, уверен, российские эксперты их оперативно дадут», – сообщил Колобков.

WADA: «Мы получили дополнительные ответы России насчет базы данных Московской лаборатории. Представим доклад по ней до конца ноября»

Кажется, мы все запутались в допинг-детективе с Россией. Здесь – ответы на самые простые вопросы