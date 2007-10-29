WADA: «Мы получили дополнительные ответы России насчет базы данных Московской лаборатории. Представим доклад по ней до конца ноября»

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало на своем официальном сайте заявление об изучении базы данных Московской лаборатории.

Переданная Россией база не соответствовала той, что имелась в распоряжении WADA, после чего от российской стороны потребовали объяснений.

«WADA может подтвердить получение дополнительных ответов от российских властей на список подробных и технических вопросов, включая поднятые нашим Департаментом разведки и расследований и независимыми судебными экспертами. Они касаются данных, полученных WADA из Московской лаборатории в январе 2019-го.

Эти вопросы дают РУСАДА и Миниспорту возможность объяснить ряд несоответствий в рамках решения WADA 17 сентября.

Сейчас WADA, Департамент разведки и расследований и независимые судебные эксперты оценивают ответы. В надлежащее время ответы сообщат Комитету по соответствию, чтобы он принял решение о статусе РУСАДА,

Учитывая техническую природу и объем исследуемого материала, на этом этапе мы не можем установить фиксированный срок. Ожидается, что WADA представит доклад до конца ноября. В этом случае Исполком под руководством президента WADA Крейга Риди, чей срок полномочий истекает 31 декабря 2019-го, соберется как можно скорее, чтобы обсудить рекомендацию Комитета по соответствию».

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