WADA: «Мы получили дополнительные ответы России насчет базы данных Московской лаборатории. Представим доклад по ней до конца ноября»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало на своем официальном сайте заявление об изучении базы данных Московской лаборатории.

Переданная Россией база не соответствовала той, что имелась в распоряжении WADA, после чего от российской стороны потребовали объяснений.

«WADA может подтвердить получение дополнительных ответов от российских властей на список подробных и технических вопросов, включая поднятые нашим Департаментом разведки и расследований и независимыми судебными экспертами. Они касаются данных, полученных WADA из Московской лаборатории в январе 2019-го.

Эти вопросы дают РУСАДА и Миниспорту возможность объяснить ряд несоответствий в рамках решения WADA 17 сентября.

Сейчас WADA, Департамент разведки и расследований и независимые судебные эксперты оценивают ответы. В надлежащее время ответы сообщат Комитету по соответствию, чтобы он принял решение о статусе РУСАДА,

Учитывая техническую природу и объем исследуемого материала, на этом этапе мы не можем установить фиксированный срок. Ожидается, что WADA представит доклад до конца ноября. В этом случае Исполком под руководством президента WADA Крейга Риди, чей срок полномочий истекает 31 декабря 2019-го, соберется как можно скорее, чтобы обсудить рекомендацию Комитета по соответствию».

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