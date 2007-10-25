IBU вычел у России очки из Кубка наций из-за дисквалификации Васильевой. Шестую квоту получила Швеция

Международный союз биатлонистов ( ) официально вычел у России очки из Кубка наций в сезоне-2018/19.

На прошлой неделе IBU аннулировал результаты российской биатлонистки , показанные с 4 февраля, из-за пропуска трех допинг-тестов в течение года.

Сезон-2018/19 Россия завершила на 4-м месте в Кубке наций (6831), после вычета очков сборная опустилась на 6-е место (6408) и потеряла шестую квоту на Кубке мира.

На четвертое место поднялись итальянки, пятую строчку занимает команда Швеции. Таким образом, именно шведские биатлонистки получили шестую квоту.

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