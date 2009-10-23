Экс-министр спорта Украины, избранный в Совет WADA: «Буду бороться за отлучение России от мирового спорта»

Экс-министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов прокомментировал свое избрание в Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства ( ).

11 сентября специальный Европейский комитет WADA рекомендовал Жданова в члены Совета. Сегодня его кандидатура была официально утверждена с разницей в один голос.

«Это не только моя личная победа – это победа всего нашего спортивного сообщества, ведь впервые в истории представитель Украины избран в WADA.

На этой позиции буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы.

Спасибо за помощь и сотрудничество всем, кто причастен к этой победе», – написал Жданов на своей странице в фейсбуке.

Жданов на посту министра молодежи и спорта Украины неоднократно призывал украинских спортсменов бойкотировать соревнования в России. Кроме того, он заявлял о необходимости наказать Россию за допинговую систему, якобы существовавшую в Сочи-2014.

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