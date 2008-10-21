Дмитрий Васильев: «Если человек с ЭПО – он сознательно употреблял допинг. Следующего, кто попадется, в черный список»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что к спортсменам, которые нарушили антидопинговые правила, нужно применять более жесткие меры.

– и Екатерина Глазырина получили шанс в сборной. Это правильно?

– Я, может быть, сейчас радикальную вещь скажу, но в нынешней ситуации у меня вообще особое мнение по поводу тех, кто замешан в допинговых делах.

Россия в тяжелейшем допинговом скандале, в биатлоне пытаемся восстановить свой статус. Нужны какие-то чрезвычайные меры, не только чтобы показать, что мы реально что-то делаем, а чтобы элементарно начать наводить порядок в стране.

Я за то, чтобы спортсмен, уличенный в допинге, получал минимум четыре года, а по-хорошему, если это доказанный случай – пожизненную дисквалификацию. Невозможно же это! У России сложилась катастрофически негативная репутация. И это в основном из-за нерадивых спортсменов и личных тренеров. В итоге страдает имидж страны.

– Жестко.

– А сколько еще можно? Понятно, что с этим нужно быть максимально осторожным. Нет же, находятся какие-то индивидуумы, которые думают, что они хитрее всех. Чтобы остановить этот вал, нужно принимать излишние меры.

– Но Логинов по вашей схеме бы сейчас сидел и телевизор смотрел.

– А почему нет? Но это все-таки эпизод до Сочи. Отсидели, ладно. Но я думал, что это остановится. Но нет же, только начали что-то выстраивать – Васильева со своими глупостями.

Да, есть случаи – закапал в нос не то, случайности, это понятно. Но если человек с ЭПО – то он сознательно шел и употреблял допинг. Надо провести черту, и все, следующего в черный список. Думаю, немного найдется стран, которые примут таких изгоев, – сказал Васильев.

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