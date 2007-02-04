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    Александр Тихонов: «Логинов не может рассказать правду о допинге, ведь тогда выплывут имена больших чиновников»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен допинг Александр Касперович Александр Логинов Ирина Старых Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Александра Логинова заставили употреблять допинг.

    – Точно я не знаю, но могу утверждать, что его и Ирину Старых заставили это сделать. И еще могу утверждать, что личный тренер Логинова Александр Касперович к этому не причастен. Логинов прикрыл собой чужие задницы и сейчас молчит.

    Он просто не может рассказать правду, ведь тогда выплывут имена больших чиновников. Как-то Логинов заикнулся в разговоре со мной, что его пригласили в высокий кабинет и отдали приказ. Вот и все. Понимаете, из молодых он был абсолютно лучшим, а должен был стать еще лучше. Победа в Сочи для отчета перед президентом кому-то нужна была любой ценой.

    – А что сейчас сделали бы на его месте? Ведь в Кубке мира многие смотрят на него искоса.

    – Собрал бы коллег и прямо сказал, что заставили. У него не было шансов отказаться. Либо это должны сделать тренеры или руководство СБР. Отмалчиваться нельзя, но и говорить про то, что у него густая кровь, – абсолютная глупость.

    Зачем, Саша? Почему тренеры не объяснили, что можно говорить, а что – нет? Чтобы весь мир это обсуждал? Ты лучше скажи, что невиновен, а виновные сидят на высоких постах. Даже не называя имен. Я все-таки попробую ему дозвониться до чемпионата мира и убедить, что нужно поговорить с коллегами и все объяснить. Иначе это не прекратится, – рассказал Тихонов.

    Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать

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