Александр Тихонов: «Логинов не может рассказать правду о допинге, ведь тогда выплывут имена больших чиновников»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что заставили употреблять допинг.

– Точно я не знаю, но могу утверждать, что его и заставили это сделать. И еще могу утверждать, что личный тренер Логинова Александр Касперович к этому не причастен. Логинов прикрыл собой чужие задницы и сейчас молчит.

Он просто не может рассказать правду, ведь тогда выплывут имена больших чиновников. Как-то Логинов заикнулся в разговоре со мной, что его пригласили в высокий кабинет и отдали приказ. Вот и все. Понимаете, из молодых он был абсолютно лучшим, а должен был стать еще лучше. Победа в Сочи для отчета перед президентом кому-то нужна была любой ценой.

– А что сейчас сделали бы на его месте? Ведь в Кубке мира многие смотрят на него искоса.

– Собрал бы коллег и прямо сказал, что заставили. У него не было шансов отказаться. Либо это должны сделать тренеры или руководство СБР. Отмалчиваться нельзя, но и говорить про то, что у него густая кровь, – абсолютная глупость.

Зачем, Саша? Почему тренеры не объяснили, что можно говорить, а что – нет? Чтобы весь мир это обсуждал? Ты лучше скажи, что невиновен, а виновные сидят на высоких постах. Даже не называя имен. Я все-таки попробую ему дозвониться до чемпионата мира и убедить, что нужно поговорить с коллегами и все объяснить. Иначе это не прекратится, – рассказал Тихонов.

Молчание Логинова и есть ответ, кто виноват в допинге. А с Фуркадом пора что-то решать