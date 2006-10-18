Драчев – о переходе Подчуфаровой в Словению: «Ей хочется выступать на Кубках мира, но без отборов, без конкуренции»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал переход в Словению.

– Пока двоякое мнение. Я говорил, что в принципе она могла бы выступать и за нашу команду, только видимо не хочется проходить отборы. Хочется выступать на Кубках мира, но без отборов, без конкуренции. Поэтому у нее наверно такое решение возникло.

– Виталий Норицын рассказал, что в Словении Подчуфаровой будет спокойнее. Получается, вы согласны с этим мнением?

– Ну то, что спокойнее будет – это однозначно, потому что там вообще нет никого из спортсменок высокого уровня. Там она будет выступать одна. Конечно нам хотелось бы, чтобы она попробовала и выступала за нас, но у каждого человека свое мнение. Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше, – рассказал Драчев.

Прощальное интервью Подчуфаровой. Она ушла из биатлона в 25 лет

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