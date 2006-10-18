Реклама 18+

Драчев – о переходе Подчуфаровой в Словению: «Ей хочется выступать на Кубках мира, но без отборов, без конкуренции»

Теги сборная России жен Владимир Драчев сборная Словении жен Ольга Подчуфарова Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев прокомментировал переход Ольги Подчуфаровой в Словению.

– Пока двоякое мнение. Я говорил, что в принципе она могла бы выступать и за нашу команду, только видимо не хочется проходить отборы. Хочется выступать на Кубках мира, но без отборов, без конкуренции. Поэтому у нее наверно такое решение возникло.

– Виталий Норицын рассказал, что в Словении Подчуфаровой будет спокойнее. Получается, вы согласны с этим мнением?

– Ну то, что спокойнее будет – это однозначно, потому что там вообще нет никого из спортсменок высокого уровня. Там она будет выступать одна. Конечно нам хотелось бы, чтобы она попробовала и выступала за нас, но у каждого человека свое мнение. Рыба ищет где глубже, а человек – где лучше, – рассказал Драчев.

Прощальное интервью Подчуфаровой. Она ушла из биатлона в 25 лет

Инсайды, новости, интервью – в телеграм-канале «Биатлон без Губерниева». Подписчиков там больше, чем у телеграма самого Губерниева

Реклама 18+

Опрос

Чего добьется Подчуфарова в Словении?

529 голосов 5
  • Станет суперзвездой: титулы, подиумы, топ-3 Кубка мира
    11%
  • Не элита, но достойно: часто в топ-20, иногда подиумы
    57%
  • Все как в последние сезоны в России
    32%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья