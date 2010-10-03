Уткин – о ТЭФИ Губерниева: «То, что раздражает в нем одних, как раз и ценимо другими. Это признак высшего мастерства»

Спортивный журналист прокомментировал победу Дмитрия Губерниева на премии ТЭФИ в номинации «лучший спортивный комментатор».

Губерниев получил награду за работу во время женской эстафеты в Оберхофе на Кубке мира-2018/19, где Россия одержала победу.

«Кто бы что ни говорил, этот приз вручается за конкретную работу. В этом смысле интересно посмотреть на представленные работы. Побеждать было особенно-то некому. Чем же выделяется Губерниев на этот раз? Во-первых, это был действительно выдающийся репортаж. И выдающееся событие.

В биатлоне для его аудитории, а она велика, сейчас появились вдобавок к сугубо спортивному, зрелищному интересу надрыв и борьба за достоинство. Позиции утрачены, прежние успехи скомпрометированы, поставлены под сомнение.

Поэтому любой успех – это ответ. Ответ на несправедливость – да, эмоционально это так. И победа теперь – она не потому, что мы крутые и опередили других крутых, она еще и вопреки всему. Это острее. Таков сегодня спорт, на котором Дмитрий специализируется.

И что важнее – он сам. Губерниев давно из тех комментаторов, кого ни с кем не спутаешь, кому бессмысленно работать над недостатками, которые укажет публика. Публика определилась с оценкой: то, что раздражает в Губерниеве одних, как раз и ценимо другими, это признак высшего мастерства, потому что свидетельствует, что Губер работает всеми сторонами своей личности. Личность может быть близка или нет, ну так и что теперь.



Главный враг и соперник такого комментатора – он сам. Лучше ли он с голами, не проигрывает ли себе прежнему? Губерниев – нет, не проигрывает. Вот два года назад, когда выиграл Вова Стогниенко, яркой работы у Губерниева не было. А сейчас она есть.



Мотивация у Димы просто завидная. Ее имели все основания усыпить и успех, и статус, и полное отсутствие конкуренции на любимых темах. Но он продолжает не проигрывать себе прежнему. Это крайне важно. Так что все правильно, все по делу. Присоединяюсь к поздравлениям», – написал Уткин.

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